Palworld: arriveranno “molti altri nuovi Pal in futuro”, promette Pocketpair

Ieri Pocketpair ha presentato alcuni dei nuovi Pal in arrivo su Palworld con il prossimo aggiornamento maggiore, ma lo studio ha voluto precisare che questo è solo la punta dell'iceberg di quello che possono aspettarsi i giocatori.

Questo perlomeno è quanto ha promesso lo studio giapponese in un post pubblicato su Steam dopo il trailer andato in onda ieri sera all'ID@Xbox Digital Showcase che ha presentato le nuove creature in arrivo quest'estate, dove ha affermato: "Abbiamo in programma di aggiungere molti altri nuovi Pals nei prossimi aggiornamenti."