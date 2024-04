Lo studio di sviluppo Rare ha annunciato che Sea of Thieves ha superato i 40 milioni di giocatori in tutto il mondo, tra copie vendute e accessi da Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft.

A dare voce alla gioia per questo rinnovato successo, attualmente giocabile su PC e console Xbox, è stato il produttore esecutivo Joe "Three Sheets" Neate, che ne ha approfittato per ringraziare tutti, compresa la comunità che ha supportato il gioco nel corso di tutti questi anni, anche nei momenti più difficili. Come dimenticarsi del lancio problematico che quasi aveva ucciso il gioco? Poi, fortunatamente, Rare ha svolto un grande lavoro di recupero, rendendo Sea of Thieves uno dei live service più appassionanti sul mercato.