Dead Island 2 SoLA: vediamo l'esplosivo trailer di lancio di questa nuova espansione

Tempo di tornare a combattere gli zombi

Il SoLA del gioco è un festival musicale californiano, che si svolge su terre antiche, meno ospitali di quello che sembravano. "Un ritmo psichedelico tormenta il cuore pulsante dell'ultimo rave di Los Angeles, scatenando un caos totale e lasciando dietro di sé soltanto un cratere putrido di sangue e una presenza malefica che infesta le ombre. C'è qualcosa là fuori e ha ancora fame." Cosa sarà mai?

Per scoprirlo dovremo affrontare la nuova storia di questa espansione, in cui la musica sembra trasformare i vivi in zombi. Per l'occasione sono stati aggiunti alcuni nuovi nemici: Whipper: una nuova variante di nemico alfa, il cui stato di follia è stato scatenato dal disgusto che l'autofago prova per la sua condizione. La sua mania di automutilarsi ha trasformato questo essere in un terrificante incubo di intestini sventrati, che possono essere scagliati a distanza; Clotter: un'altra sconcertante tipologia di zombi alfa, che può decomporsi in un disgustoso ammasso di sangue, diventando così immune ai danni mentre è in questo stato, per poi riformarsi altrove e continuare a combattere. È in grado di sparare un potente getto di sangue putrido dal cuore!

Aggiunte anche delle nuove armi leggendarie: Ripper: una micidiale fusione tra una mazza da baseball e una sega circolare che dà vita a una macchina percussiva di smembramenti; Sawblade Launcher: un'arma pesante che spara lame per seghe circolari; l'ideale per smembrare e decapitare i bersagli a distanza.

