Star Wars Outlaws, Jabba the Hutt, i contenuti esclusivi e la memoria del pesce rosso

Il dettaglio che ha fatto infuriare gli utenti è che, a quanto pare, i dati relativi alla missione in questione sono già sul disco di Star Wars Outlaws o tra i file del download, laddove si consideri l'edizione digitale, ma verranno di fatto bloccati per i giocatori privi di Season Pass.

Inutile dirlo, è scoppiata la polemica e la casa francese ha dovuto affidare a un proprio portavoce una risposta ufficiale in merito alla questione: la missione di Jabba esclusiva per i possessori del Season Pass di Star Wars Outlaws sarà del tutto opzionale rispetto alla campagna.

Star Wars Outlaws offrirà dei contenuti esclusivi ai possessori delle edizioni deluxe e del Season Pass, nella fattispecie una missione con Jabba the Hutt in più rispetto a quelle che troveremo nella versione standard del gioco prodotto da Ubisoft.

La memoria del pesce rosso

Ezio Auditore

A osservare l'accaduto appare chiaro come entrambe le parti siano affette da una forma di amnesia. L'idea di bloccare determinati contenuti e renderli disponibili sotto forma di DLC, infatti, in casa Ubisoft non è assolutamente nuova.

Lo sanno bene gli appassionati di Assassin's Creed, che assistono a questa pratica dai tempi del secondo capitolo. Vi ricordate La Battaglia di Forlì? Certo che no, se non l'avete acquistata a parte rispetto al gioco base. E Il Falo delle Vanità? Stesso identico discorso. Ah, e il celebre epilogo di Prince of Persia? Gli esempi sono numerosi.

Lamentarsi di una politica che l'azienda porta avanti da ben quindici anni, facendolo però a giorni alterni (e magari chiudendo un occhio quando le missioni esclusive escono sulla propria piattaforma preferita!) non ha molto senso, non lo pensate anche voi?

Così come non ha molto senso da parte di Ubisoft ribadire il medesimo approccio laddove già si sappia che scatenerà feroci polemiche, andando a minare ulteriormente un'immagine che negli anni ha subito duri colpi, spesso anche in maniera strumentale e infondata.

Dunque qual è la strada giusta? A vostro avviso è lecito premiare chi acquista il Season Pass con dei contenuti esclusivi? Se sì, a che condizioni? E quando invece non trovate sia corretto? Alla fine questa mossa vi farà desistere dall'acquistare Star Wars Outlaws? Parliamone.