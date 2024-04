Dwarf Fortress: disponibile su Steam la versione beta della modalità avventura

Lo studio di sviluppo Bay 12 Games e l'editore Kitfox Games hanno annunciato la disponibilità su Steam della versione beta della modalità avventura di Dwarf Fortress , che consente di creare un personaggio e di girare liberamente per il mondo simulato in cui si è creata una casa durante la modalità Fortress.

Tante ore di gioco in più

C'è anche un trailer a festeggiare il lieto evento:

La beta sarà giocabile da chiunque possieda Dwarf Fortress su Steam. Per accederci, cliccate con il tasto destro sul titolo del gioco nella vostra libreria, quindi cliccate su Proprietà -> Betas. Cliccate quindi sul menù a tendina e scegliete "beta - Public beta branch". Non c'è bisogno di password per attivarla. Dopo averlo fatto, Steam inizierà a scaricare automaticamente i file necessari per aggiungere la modalità avventura al gioco.

Presto sarà inoltre pubblicata la nuova colonna sonora del gioco, che vanta un'ora di musiche del duo Dabu e Simon Swerwer. Se possedete il gioco base potete ordinarla con il 10% di sconto. Potrete comunque trovarla su diversi servizi, come Bandcamp, Spotify, YouTube e Apple Music.

Gli sviluppatori ci tengono ad avvisare che la modalità avventura è ancora in beta e che quindi è ancora in sviluppo attivo. Aspettatevi bug e problemi imprevisti, quindi, nonché altri aggiornamenti per il futuro con caratteristiche ancora non aggiunte.

Per il resto vi ricordiamo che Dwarf Fortress è un immenso gioco di costruzione caratterizzato da un mondo ultra interattivo che si evolve seguendo degli algoritmi complessissimi. Per altri dettagli leggete la nostra recensione.