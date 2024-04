Golden Axe: Comedy Central ha annunciato l'arrivo della serie animata

Comedy Central ha annunciato l'arrivo di una serie animata tratta da Golden Axe di SEGA. Sarà formata da dieci episodi e vanterà un cast di stelle: Matthew Rhys, Danny Pudi, Lisa Gilroy, Liam McIntyre e Carl Tart.

Per chi non lo ricordasse, il primo Golden Axe era un picchiaduro a scorrimento lanciato inizialmente in sala giochi, poi approdato su di una moltitudine di diversi sistemi casalinghi.

Prodotta da CBS Studios in collaborazione con Sony Pictures Television and Original Film, come già detto la serie animata sarà composta da dieci episodi. Il primo sarà scritto da Mike McMahan ("Star Trek: Lower Decks," "Solar Opposites") e Joe Chandler ("American Dad!"), che saranno anche produttori esecutivi. Chandler sarà anche lo showrunner.

Altri produttori esecutivi saranno Haruki Satomi (Presidente/CEO di Sega Sammy), Shuji Utsumi (President/COO di Sega Corporation) e Toru Nakahara ("Sonic the Hedgehog," "Knuckles," "Streets of Rage"), tutti interni a SEGA.