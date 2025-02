Ci sono voluti 36 anni, ma ora anche il Neo Geo ha la sua conversione di Golden Axe

Dopo ben 36 anni dall'uscita dell'originale in sala giochi, finalmente Golden Axe è stato convertito per Neo Geo . Funziona con sistemi MVS / AES e Neo Geo CD e include le opzioni dell'arcade originale, oltre ad altre funzionalità come la selezione della regione del gioco, una colonna sonora speciale specifica per la versione Neo Geo CD (concessa da Richard Douglas), crediti multislot, le impostazioni SoftDIP per AES e Neo Geo CD accessibili dal menu e il supporto per "la maggior parte delle soluzioni flash cart, hardware reale ed emulatori".

Non ufficiale

Naturalmente stiamo parlando di una conversione non ufficiale, per quanto sia stata realizzata con tutti i crismi del caso. Dietro al progetto c'è lo sviluppatore Hoffman, che evidentemente ha voluto colmare, per pura passione, una lacuna che la maggior parte delle persone non sapeva esistere.

Attualmente la versione Neo Geo di Golden Axe è scaricabile dalla pagina itch.io di Hoffman, dove viene spiegato che la conversione è stata realizzata combinando ingegneria inversa e nuovo codice. C'è anche un video che mostra la bontà del lavoro svolto, indistinguibile dall'originale.

Come detto, Hoffman ha fatto tutto in completa autonomia, senza avere l'autorizzazione da parte di Sega, che detiene i diritti sulla proprietà intellettuale. La compagnia giapponese, comunque, si è sempre dimostrata molto tollerante verso le opere dei fan, a differenza di altre, consentendo la realizzazione di titoli amatoriali completi con protagonisti i suoi personaggi, Sonic in particolare, tanto da aver addirittura fatto diventare ufficiale un fangame come Sonic Mania. Hoffman stesso ha già convertito Shinobi per Neo Geo, per dire, senza che gli sia stato fatto rimuovere.

Nella pagina itch.io di Hoffman troverete anche il primo Metal Gear per MSX convertito per Amiga e Knightmare, sempre per MSX, convertito anch'esso per Amiga.