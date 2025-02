Videogiochi indipendenti e storie dell'orrore hanno in comune una caratteristica basilare: a volte gli basta una sola idea ben riuscita per incantare il pubblico. Una buona intuizione, precisa, sincera, intensa. Non è facile, ovviamente, riuscire ad afferrare un guizzo geniale che sia autentico e, in buona sostanza, inedito, ma se ci riesci ti basta un budget modesto e il coraggio di seguire la tua invenzione fino in fondo. Lo sanno bene le decine di registi horror che sono partiti con un corto scalcinato di pochi minuti su YouTube e che, dopo il successo, si sono visti trasformare la propria sceneggiatura di poche pagine in film multimilionari prodotti dalle major di Hollywood.

Anche The Cabin Factory è diventato in breve tempo un fenomeno sul web. Nato dalla mente di due sviluppatori, uno giapponese e uno spagnolo, questo piccolo titolo ha stregato - ed è il caso di usare il termine - un numero sempre maggiore di videogiocatori, diventando in breve un successo commerciale. I motivi immediatamente rintracciabili sono due: la diffusione attraverso gli streamer, per i quali The Cabin Factory sembra appositamente realizzato dal momento che è semplice, imprevedibile e terrorizzante, e l'estrema somiglianza con The Exit 8. Per tornare sull'argomento di cui sopra, i diritti cinematografici di The Exit 8, titolo di culto sviluppato dalla giapponese Kotake Create, sono stati acquistati dalla Toho (il colosso che produce i Godzilla) ed è stato annunciato un film in arrivo quest'anno in tutto il mondo. Come si diceva: una buona idea e un budget basso sono un richiamo irresistibile per le major cinematografiche. Come il sangue per gli squali.

Ecco la casa che dovremo analizzare in tutto il suo inquietante splendore

The Cabin Factory è una variante sul tema, che mescola l'horror aziendale di The Stanley Parable a quello più convenzionale dei classici dell'orrore in una rilettura moderna della favola di Hansel e Gretel. In fin dei conti, la sua natura è quella di un palcoscenico per mettere in scena tanti espedienti inquietanti per spaventare il videogiocatore. Alcuni di questi sono molto interessanti, sottili, raffinati, altri meno, ma tutti concorrono a trasformare questo videogioco in una sorta di bignami horror. Un po' come faceva il film Quella casa nel bosco (titolo originale: The Cabin in the Woods), con il quale condivide non soltanto parte del titolo, ma anche la voglia di decostruire il genere trasformandolo in un gioco.