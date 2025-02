Un leak svela il nuovo design della fotocamera di iPhone 17 Pro

Nonostante manchino ancora diversi mesi alla sua presentazione ufficiale, cominciano già a susseguirsi i primi rumor e indiscrezioni in merito ad iPhone 17 Pro , il prossimo modello top di gamma della compagnia di Cupertino. In particolare, un leak delle ultime ore avrebbe svelato il possibile design della fotocamera posteriore di iPhone 17 Pro, con significative ed evidenti novità rispetto alle generazioni precedenti: scopriamole insieme nel dettaglio.

Il modulo disporrà al suo interno di tre sensori, nonostante al momento non ne conosciamo ancora le esatte specifiche tecniche. I tre sensori della fotocamera potrebbero essere verosimilmente posizionati sul lato sinistro , mantenendo la loro classica disposizione triangolare, al contrario del flash LED che verrà confinato a destra. Tra le specifiche attese ricordiamo anche l'introduzione dei 12 GB di RAM per iPhone 17 Max, che andranno verosimilmente ad alimentare il nuovo chip A19 Pro.

Un render pubblicato in rete nelle ultime ore potrebbe aver gettato luce sul possibile design della fotocamera posteriore del prossimo iPhone 17 Pro. Se tale indiscrezione dovesse rivelarsi vera, si tratterebbe di un sostanziale cambiamento rispetto alle precedenti generazioni: in questo caso avremo a che fare infatti con un modulo dalla forma rettangolare , che prenderebbe il posto della forma quadrata utilizzata fino ad oggi per la fotocamera posteriore, strizzando decisamente l'occhiolino alla recente serie di Google Pixel 9.

iPhone 17 Pro: quando uscirà?

Non conosciamo ancora una data d'uscita precisa per iPhone 17 Pro: basandoci sugli anni precedenti, la nuova serie di smartphone firmata Apple vedrà la luce ad autunno, a cavallo tra i mesi di settembre e ottobre, con una presentazione ufficiale prevista a settembre.

La nuova barra fotocamera di iPhone 17 Pro (non confermata ufficialmente)

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) in via ufficiale dalla compagnia di Cupertino. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali a tal proposito da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei mesi a venire.