L’avventura Old Skies ha un periodo d’uscita e una nuova demo a tempo

Wadjet Eye Games ha annunciato la disponibilità di una nuova demo di Old Skies su Steam , la sua nuova avventura punta e clicca. Contestualmente ha anche svelato che potremo giocare con la versione definitiva questa primavera , in data ancora da destinarsi. "Dopo 5 anni di sviluppo, l'attesa è quasi finita." Ha scritto la software house nell'annuncio ufficiale, per poi introdurre la demo: "E se proprio non riuscite ad aspettare qualche altro mese, siete fortunati: abbiamo appena rilasciato una NUOVISSIMA DEMO che dà un assaggio di un'area del gioco mai vista prima!"

Scaricare la nuova demo

Il punto di partenza per scaricare la demo è come sempre la pagina Steam del gioco. Se avevate la vecchia demo ancora installata, vi basterà cliccare sul pulsante "Aggiorna" per ottenere la nuova.

La descrizione ufficiale dà un po' di contesto"Unitevi all'agente del tempo Fia Quinn mentre viaggia nel 1870 per rintracciare un campione di boxe che è salito alla ribalta e poi è misteriosamente scomparso dalla vita pubblica. Un compito abbastanza semplice, ma nulla è semplice quando si tratta di viaggi nel tempo."

Wadjet Eye Games ha poi specificato che la demo comprende 30-40 minuti di gameplay e include il doppiaggio completo. Inoltre è compatibile con Steam Deck. Sbrigatevi, però, perché sarà disponibile solo fino al 20 febbraio.

Parlando della trama generale, Old Skies, di cui potete leggere il nostro vecchio provato, racconta la storia di Fia Quinn, una viaggiatrice del tempo che accompagna i clienti dell'agenzia ChronoZen in altre epoche per assicurarsi che non riscrivano aspetti importanti della storia. Alcune di queste persone sono semplicemente curiose. Altre hanno questioni in sospeso. Finché possono pagare il viaggio, le loro motivazioni non importano a Fia.