Dopo anni di sviluppo, Old Skies ha una data d'uscita ufficiale

Wadjet Eye Games ha finalmente annunciato la data d'uscita ufficiale di Old Skies, la sua nuova avventura punta e clicca in sviluppo da anni. Ci potremo giocare dal 23 aprile 2025, ossia tra poco più di un mese. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer dedicato alla storia di Hanna Tanaka, una poliziotta in pensione che non riesce a lasciarsi alle spalle un caso che non è riuscita a risolvere: l'omicidio della sua migliore amica avvenuto il 10 settembre 2001. Per chiudere i conti con il suo passato si rivolgerà quindi a un'agenzia che consente di viaggiare nel tempo.