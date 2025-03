L'aggiornamento Telegram di marzo porta una nuova funzionalità molto richiesta su Android

Tra le app di messaggistica attualmente in utilizzo, WhatsApp e Telegram sono senz'ombra di dubbio quelle di maggior successo, con milioni e milioni di utenti attivi al mondo e numerose funzionalità che vengono introdotte di aggiornamento in aggiornamento per migliorare sensibilmente l'esperienza d'uso quotidiana. In particolare, l'aggiornamento di marzo di Telegram porta con sé una nuova funzionalità piuttosto attesa per la versione dedicata al sistema operativo Android: scopriamone insieme tutti i dettagli.

L'inedita funzionalità dell'aggiornamento Telegram di marzo A partire da questi giorni, tutti coloro che aggiorneranno la versione di Telegram dedicata al sistema operativo Android avranno accesso ad una funzionalità completamente inedita: si tratta, nello specifico, della possibilità di trasmettere contenuti audio e video direttamente alla propria TV, attraverso l'utilizzo di Google Chromecast, uno degli aspetti cruciali dell'aggiornamento di marzo. Lo streaming dei contenuti video con Chromecast Gli utenti hanno così la possibilità di condividere i propri contenuti su uno schermo di gran lunga più ampio di uno smartphone, in pochi e semplici passi. Trasmettere i contenuti video e audio è davvero semplice e intuitivo: una volta aperto un video, è sufficiente infatti cliccare sull'icona delle Impostazioni in alto a destra, per poi selezionare la voce "Chromecast", con la possibilità di scegliere la qualità di riproduzione tra le varie risoluzioni disponibili. Prima dell'arrivo di tale aggiornamento, era infatti necessario ricorrere all'utilizzo di app di terze parti.