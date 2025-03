Perché Minecraft Pocket si chiama così? È un riferimento a una console Nintendo che forse non ricordate

Perché proprio questo nome e non qualcosa di più semplice come "Mobile Edition"? Si tratta di un riferimento a una console di Nintendo .

A cosa fa riferimento Minecraft "Pocket Edition"

Daniel Kaplan, membro fondatore di Mojang, cofondatore di Coffee Stain e attuale CEO di Keepsake Games, ha spiegato tramite Twitter: "È un po' triste vedere che il nome 'Minecraft: Pocket Edition' sia completamente sparito al giorno d'oggi, ma comprensibile. Perché Minecraft è stato chiamato Pocket Edition e non Mobile Edition sui cellulari? Perché sono un nerd di Nintendo, ed era un riferimento al Game Boy Pocket".

Il messaggio di Daniel Kaplan

Se Game Boy Pocket vi suona poco famigliare, sappiate che è una versione di dimensioni ridotte del classico Game Boy di Nintendo. Montava lo stesso processore, ma era un po' più piccolo e molto più leggero (anche più leggero del Game Boy Coloro, 125 grammi contro 138 grammi). Era perlopiù identico al modello base, se non che l'autonomia era inferiore visto che aveva spazio per solo due batterie invece che quattro. Lo schermo era però lo stesso (tecnicamente di un millimetro più grande).

Ora come ora, quello che un tempo era Minecraft Pocket Edition si chiama "Bedrock Edition", in quanto ci sono duie versioni del gioco: la Java Edition (che, non stupitevi, è costruito su Java) e la Bedrock Edition (che usa C++). Il codice delle due versioni è diverso quindi è più semplice rendere la cosa chiara con questa nomenclatura.

Game Boy Pocket

Va anche detto che il termine "Pocket" non è esclusiva di Minecraft Pocket Edition. Vari giochi lo usano, ad esempio GCC Pokémon Pocket.