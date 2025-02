GCC Pokémon Pocket supera un nuovo traguardo impressionate di giocatori, nel mezzo delle ultime novità

Le ultime novità di GCC Pokémon Pocket

Questa settimana è stata pubblicata una nuova espansione speciale, Luce trionfale. Questo set ha come protagonista il Pokémon Arceus, che è stato inserito nella serie in Pokémon Diamante e Pokémon Perla per Nintendo DS, ma è poi tornato come creatura titolare di Leggende Pokémon Arceus.

Dena ha anche ribadito che le partite classificate, una funzione molto richiesta fin dall'introduzione dell'app, saranno presto aggiunte al gioco. "Stiamo continuando a sviluppare e gestire il gioco in modo che tutti possano divertirsi ancora di più, e abbiamo intenzione di aggiungere le partite classificate, oltre a continuare ad aggiungere altri booster pack e a organizzare una serie di eventi in futuro".

Sappiamo inoltre che GCC Pokémon Pocket non farà parte delle competizioni ufficiali Pokémon per il momento.