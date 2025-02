GCC Pokémon Pocket non farà parte delle competizioni ufficiali Pokémon per il momento

The Pokémon Company al momento non ha in programma di aggiungere GCC Pokémon Pocket all'interno del circuito competivo del franchise, dove invece troviamo i giochi principali della serie, la versione da tavolo del Gioco di Carte Collezionabili, Pokémon Unite e Pokémon GO. La conferma è arrivata da Chris Brown, director of global esports della compagnia, in un'intervista con VGC.

"Guardiamo sempre a più titoli differenti", ha detto Brown, che poi ha aggiunto ridendo: "C'è anche Pokémon Sleep", forse riferendosi a un video scherzoso pubblicato lo scorso1 di aprile che annunciava un fittizio Pokémon Sleep Champion Tournament.

"Ma al momento non ci sono piani per l'ingresso di Pokémon Pocket, ma prendiamo in consideranzione sempre qualsiasi possibilità".