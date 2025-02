Xbox Store lancia le offerte sui “successi da non perdere”, da Indiana Jones a EA Sports FC 25

Microsoft ha lanciato delle nuove offerte sull'Xbox Store per la serie "successi da non perdere", che , come suggerisce il nome, propone tantissimi giochi lodati da critica e pubblico (e non) a prezzi decisamente interessanti.

Tra le promozioni in evidenza troviamo Indiana Jones e l'Antico Cerchio che ha ricevuto un primo piccolo sconto del 10%, con il prezzo che scende a 71,99 euro. EA Sports FC 25 viene proposto al prezzo di 31,99 euro, con uno sconto del 60% rispetto a quello standard. Proseguiamo con Banishers: Ghost of New Eden, ora disponibile a metà prezzo per 29,99 euro.