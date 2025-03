Pare che LEGO stia spostando al suo interno lo sviluppo dei suoi videogiochi

Non è chiaro se ciò metterà fine a collaborazioni di lungo corso, come quella con Warner Bros. / TT Games o quella con Epic Games, ma il progetto è attualmente in corso.

L'attività di LEGO nel mondo dei videogiochi è innegabile. Sono anni che la casa dei mattoncini collabora al lancio di titoli di successo, come il recente LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker . Pur avendo una produzione interna, finora la maggior parte dei giochi LEGO sono stati sviluppati da compagnie terze. Ora però le cose potrebbero cambiare, visto che la casa dei mattoncini sembra intenzionata a internalizzare la produzione di videogiochi .

Lavori in corso

A dirlo è stato il CEO Niels Christiansen con il Financial Times, che ha parlato di "coprire esperienze per bambini di tutte le età," siano esse "digitali o fisiche." Quindi ha affermato che "Stiamo lavorando a spostare al nostro interno lo sviluppo di videogiochi", senza dare grossi dettagli in merito.

Lego Horizon Adventure è uno degli ultimi titoli LEGO

Attualmente il progetto videoludico più popolare della compagnia è la modalità LEGO di Fortnite, sostanzialmente un survival incentrato sulla costruzione, lanciata l'anno scorso e da allora tra le esperienze più giocate del multiverso di Epic Games.

Per il futuro prossimo si parla di un nuovo LEGO Harry Potter di TT Games che dovrebbe coprire l'intera serie di film, come avvenuto con il già citato LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker per la serie Star Wars, un grande successo commerciale e di critica.

Insomma, c'è grande movimento dalle parti di LEGO, che evidentemente guadagna molto dai videogiochi che portano il suo marchio e non vuole più condividerne i ricavi, lì dove sarà possibile farlo.