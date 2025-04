Old Skies, la recensione di un'avventura che riflette sul senso del tempo

Old Skies è la nuova fatica di Dave Gilbert e la sua Wadjet Eye Games, uno dei migliori autori che oggi sviluppano avventure punta e clicca classiche (quelle che invocano tutti, ma non compra nessuno), cui dobbiamo alcuni di quelli che ormai vengono considerati dei classici del genere, come i capitoli della serie Blackwell, Unavowed e The Shivah. Ne avevamo già parlato in passato , ma visti gli anni che ci sono voluti per realizzarla, non ci stupiremmo se l'aveste dimenticata.

Una storia persa nel tempo

Fia Quinn è una agente della ChronoZen, una multinazionale che si occupa di viaggi nel tempo per clienti facoltosi. Siamo a New York nel 2060, e la nostra fa da guida, da guardia del corpo e da supporto per dei ricconi a cui è stato accordato il privilegio di modificare il loro passato e il flusso del tempo stesso, entro certi limiti.

La fervente attività turistica comporta dei cambiamenti continui della realtà. Gli agenti come Fia sono immuni agli assestamenti (sono crono bloccati, in termini di gioco) e rimangono dei punti fissi nel tempo e nello spazio, ma tutto intorno a loro muta continuamente, anche le loro storie personali (di cui non sanno nulla, almeno finché non si manifestano in qualche modo). Così Fia si ritrova da un minuto all'altro sposata e con un figlio da accudire, quindi privata di entrambi dalla fluttuazione successiva. Missione dopo missione, il suo profilo social riporta informazioni su di una persona sempre diversa, di cui lei non sa nulla e che si diverte a osservare da lontano. È spettatrice della sua stessa vita, che in fin dei conti non la riguarda, perché è cosciente che tutto è terribilmente labile e soggetto a svanire in qualsiasi momento.

Un momento in cui si sta viaggiando nel tempo in Old Skies

Fia è quindi una solitaria dedita solo al suo lavoro, che svolge con enorme dedizione. Non ha affetti, a parte per i suoi colleghi, che sono nella sua stessa condizione. A volte si ritrovano in un bar crono bloccato per raccontarsi di quelle vite che non hanno mai vissuto e delle storie che hanno vissuto con i clienti. C'è anche chi ride del fatto di essere morto e vorrebbe apparire al suo funerale per spaventare tutti.

I viaggi di Fia sono spesso lineari e non danno grossi problemi, ma a volte capitano delle complicazioni, come quelle raccontate nei sei capitoli da cui è composto il gioco. Il passato non è come lo ricordiamo o immaginiamo e presenta più pericoli di quanti ci si aspetti, a volte anche letali. Fortunatamente Nozzo, il collega di Fia che si occupa di monitorare i viaggi nel tempo dal presente, possiede il potere di premere una specie di tasto rewind che rettifica anche la morte, pur lasciando intatta negli agenti la memoria di quanto è successo. In fondo sono viaggiatori del tempo e possono godere di una specie di immortalità, al costo di un forte mal di testa e della coscienza della morte stessa.

Il gioco è strutturato come un'avventura punta e clicca classica

L'importante è che tutto vada come vuole il cliente pagante, la cui soddisfazione è il nostro miglior premio (ed evita la richiesta di rimborso), anche quando comporta di fare delle scelte atroci. Ma i clienti sono degli esseri umani e spesso hanno delle motivazioni segrete che li portano a comportarsi contro le regole, con dei risultati tragici. Altre volte non sanno nemmeno loro cosa troveranno nel passato, tanto da subire effetti indesiderati dall'esposizione con degli eventi inattesi. In fondo quanto conosciamo davvero il nostro passato?

Uno scienziato in cerca di una vita che non ha potuto avere, una pugile che vuole dare un senso alla sua vita dopo aver appeso i guantoni al chiodo, una curatrice museale alla ricerca dell'identità del pittore più quotato al mondo. Fia affronta continuamente storie simili, finché un fatto non le fa aprire gli occhi, cambiando completamente la sua prospettiva sul mondo e sul suo lavoro e facendole nascere dei desideri che non credeva di avere. Chiaramente non vi racconteremo tutti i colpi di scena di Old Skies, che ha proprio nella storia raccontata il suo maggiore punto di forza, per quella che per il resto è un'avventura punta e clicca tradizionale, per quanto ottimamente realizzata.