Clair Obscur: Expedition 33 è tra i giochi più venduti in UK, ma non conquista il primo posto in classifica

Come di consueto, arrivano da GfK i dati di vendita relativi al mercato fisico nel Regno Unito, con la classifica dei giochi più venduti nella scorsa settimana in tale territorio che mostra un ottimo debutto per Clair Obscur: Expedition 33, che tuttavia non riesce a conquistare la prima posizione.

Il gioco del team francese Sandfall si piazza in seconda posizione e rappresenta peraltro l'unito titolo nuovo all'interno delle prime 40 posizioni tracciate da GfK, a dimostrazione di una situazione piuttosto statica del mercato, ma bisogna considerare che si parla sempre di quello fisico.

Questo, per esempio, esclude The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered che è uscito solo in digitale, e che avrebbe probabilmente una posizione rilevante nella classifica se si considerassero le vendite complessive.