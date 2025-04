Multiplayer.it sarà al Comicon Napoli 2025 dall'1 al 4 maggio

Il Comicon Napoli 2025 è ormai alle porte, e anche quest'anno la redazione di Multiplayer.it sarà presente alla fiera partenopea in veste di media partner. L'obiettivo? Portarvi virtualmente tra gli spazi e gli stand dell'esplosivo evento, raccontandovi ogni giorno gli ospiti migliori, gli appuntamenti più interessanti e i retroscena più curiosi attraverso un ricco programma di live. I quattro giorni del Comicon saranno poi l'occasione ideale per incontrare i lettori e scambiare quattro chiacchiere.

Live tutti i giorni! Ormai appuntamento immancabile al Comicon Napoli, tornerà la maratona di live di Multiplayer.it, con il nostro canale Twitch che si tingerà virtualmente di azzurro per tutta la durata dell'evento. Dall'1 al 4 maggio, a partire dalle 10 del mattino, saremo in diretta direttamente dallo spazio di Multiplayer.it e Movieplayer.it allestito all'interno della fiera. Al Comicon Napoli 2025 ci saranno Yuji Horii e tanti altri ospiti Passando al Comicon troverete Vincenzo Lettera, Francesco Serino e Lorenzo Kobe Fazio, assieme a tanti altri amici e ospiti del settore dei videogiochi, del cinema, dell'animazione e del fumetto. Ci saranno interviste, giochi e discussioni sugli argomenti più caldi della cultura pop, scopriremo nuovi progetti e conosceremo le persone dietro ad alcuni dei lavori più interessanti del momento. Se non potrete partecipare, inoltre, seguire le nostre dirette vi permetterà di esplorare la fiera tramite le nostre telecamera, così da farvi sentire veramente lì con noi e poter capire appieno cosa significa vivere un evento dinamico e colorato come il Comicon Napoli 2025. Questo ci permetterà anche di mostrarvi quali sono gli incontri più interessanti previsti per lo show, per scoprire cosa veramente offre un'occasione di questo tipo. Inoltre, il Comicon di Napoli è per noi la perfetta occasione per incontrarvi.

Un programma ricchissimo Ovviamente l'intera fiera non è dedicata solo alla presenza di Multiplayer.it. Se avete deciso di partecipare e non sapete bene cosa fare durante tali giornate, vi suggeriamo alcuni degli eventi più interessanti che saranno presenti durante l'evento napoletano. Per gli appassionati di videogiochi che saranno fisicamente presenti al Comicon, l'appuntamento più importante nel programma della fiera sarà senza dubbio l'incontro con Yuji Horii. Il creatore di Dragon Quest ha definito il genere dei giochi di ruolo giapponesi e ispirato intere generazioni di game designer, e si racconterà al pubblico di Comicon in un appuntamento più unico che raro fissato per venerdì 2 maggio. Gli appuntamenti interessanti legati ai videogiochi ci sono già a partire da giovedì 1 maggio, con un panel in cui Francesco Baldini, lead character artist di South of Midnight, che racconterà il processo creativo e le ispirazioni dietro al particolarissimo gioco action di Compulsion Games. Nel programma fieristico è presente un incontro il 2 maggio con Charles Cecil, designer di avventure grafiche storiche come Broken Sword e Beneath a Steel Sky, mentre il 3 maggio gli sviluppatori di Milestone racconteranno i retroscena dietro all'atteso ritorno di Screamer.