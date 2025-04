Anche Altered Beast ha un suo remake, sviluppato come progetto amatoriale da un appassionato

Il classico Altered Beast ha ricevuto un remake, ma non si tratta di un gioco ufficiale: è un interessante progetto amatoriale portato avanti dall'appassionato LucasJogos2, che ha pubblicato una rielaborazione totale dell'originale titolo Sega con vari miglioramenti e una nuova colonna sonora, oltre a diversi contenuti inediti.

Distribuito gratuitamente su PC, Mac, Linux, piattaforme mobile e anche in versione HTML5 a questo indirizzo, Altered Beast Remastered è dunque più una rielaborazione dell'originale che un vero e proprio remake, che si mantiene fedele allo stile grafico originale ma introduce alcune novità interessanti, oltre a renderlo fruibile su nuove piattaforme.

Ovviamente non si tratta di un gioco ufficiale, né di un progetto sostenuto direttamente da Sega, dunque non è chiaro quanto questo possa rimanere effettivamente a disposizione senza incappare in problemi, ma considerando che si tratta di un progetto senza scopo di lucro, essendo distribuito gratuitamente, non dovrebbero esserci grossi problemi. Tuttavia, ricordiamo anche che, di recente, Sega ha fatto chiudere un progetto amatoriale per un seguito di Golden Axe.