Samsung Galaxy Z Fold7 potrebbe essere il pieghevole più sottile al mondo

Secondo alcuni rumor trapelati in Rete nelle ultime ore, Samsung Galaxy Z Fold7 potrebbe offrire uno spessore di 8,2 millimetri quando completamente chiuso : si tratterebbe a conti fatti di 0,7 millimetri in meno rispetto OPPO Find N5, che ad oggi detiene il primato di modello pieghevole più sottile sul mercato, con una consistente riduzione del 30% rispetto a Samsung Galaxy Z Fold6 uscito l'anno scorso, che si attestava a 12,1 millimetri. Ad oggi non sappiamo cosa effettivamente comporterà questo drastico taglio dello spessore, soprattutto in termini di componentistica interna e autonomia del dispositivo, con la possibile adozione di nuove batterie al silicio-carbonio.

Quando uscirà Samsung Galaxy Z Fold7

Al momento, Samsung non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito all'uscita di Galaxy Z Fold7, che stando ad alcuni rumor potrebbe essere annunciato nel mese di luglio con una presentazione ufficiale in quel di New York.

Samsung Galaxy Z Fold7

Chiaramente è bene prendere con le dovute pinze tali informazioni, che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita) dalla compagnia produttrice sudcoreana. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.