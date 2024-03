Golden Axe: SEGA blocca un seguito realizzato da un fan che prometteva davvero bene

Un progetto dal basso

La richiesta di rimozione del gioco

Sviluppato usando il motore OpenBOR, Golden Axe Returns era ambientato dopo Golden Axe III per SEGA Mega Drive, ma prima di Revenge of Death Adder. Il gameplay prevedeva il ritorno di tutti i personaggi più amati: Tyris Flare, Ax Battler e Gilius Thunderhead, insieme ad altri provenienti da Revenge of Death Adder, Golden Axe: The Duel e Golden Axe III. Come potete vedere dal filmato seguente, lo sviluppo era già in uno stato avanzatissimo.

Perché SEGA ha deciso di bloccare il progetto? Probabilmente, ma precisiamo che questa è solo una nostra ipotesi, perché sta lavorando a un suo seguito ufficiale di stampo classico. Peccato, perché sembrava davvero un'opera notevole e molto rispettosa dei giochi originali.