Sand Land, il nuovo trailer del gameplay mostra la moto in azione

La moto è protagonista del nuovo trailer del gameplay di Sand Land, l'action RPG prodotto da Bandai Namco e basato sull'omonima miniserie a fumetti di Akira Toriyama, il celebre padre di Dragon Ball.

Come abbiamo avuto modo di vedere alcuni giorni fa con il trailer del Jump Bot, Sand Land punterà convintamente sull'impiego di veicoli per dar vita a scontri spettacolari all'interno degli scenari di gioco, anche al fine di aumentare la varietà delle situazioni.

Rispetto all'appena citato mech, la moto risulta più ostica da utilizzare in combattimento per via della velocità e della manovrabilità, ma rimane un mezzo interessante anche e soprattutto per gli spostamenti più lunghi.