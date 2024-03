Otogirisou, il primo gioco di Chunsoft, è stato finalmente tradotto in inglese, dopo 32 anni

Otogirisou, primo titolo di Chunsoft, nonché gioco di culto tra gli appassionati di giochi giapponesi, è stato finalmente tradotto in inglese, dopo 32 anni dal lancio. La compagnia fu avviata nel 1984, ma non lanciò nulla fino al 1992. Il fondatore, Koichi Nakamura, aveva in precedenza lavorato alla serie Dragon Quest.

Otogirisou uscì appunto il 7 marzo 1992. Fu pubblicato su Super Nintendo solo in Giappone. È una storia interattiva, definita all'epoca "sound novel" in cui i giocatori avanzano leggendo il testo e influenzando lo svolgimento della storia. Sostanzialmente si tratta di una proto visual novel con scelte multiple nei momenti chiave.

Otogirisou inizia con un incidente d'auto, che costringe i due protagonisti a rifugiarsi nella classica magione infestata. Fu progettato per essere giocato più volte, l'unico modo per poter vedere tutti i finali.