Outward 2 annunciato, per tutti gli appassionati di giochi di ruolo hardcore

Forte del successo del primo capitolo, Nine Dots Studio ci riprova con l'annuncio di Outward 2, un gioco di ruolo hardcore che, come il predecessore, non perdonerà gli sbagli del giocatore. L'obiettivo degli sviluppatori è quello di migliorare l'originale sotto ogni punto di vista, pur mantenendone integro l'impianto generale.

Quindi tornerà il forte senso del pericolo trasmesso dal viaggiare per il mondo di gioco, ora ancora più coinvolgente grazie alle condizioni meteo legate alle stagioni, che influenzeranno il comportamento dei personaggi non giocanti e dei nemici. Anche gli eroi subiranno gli effetti del mondo che li circonda. A minacciarli ci saranno creature mostruose, briganti e quan'altro, ma anche la fame e le malattie faranno la loro parte. Insomma, le regioni di Aurai non saranno un posto caldo e accogliente da visitare e richiederanno una certa preparazione per essere affrontate.