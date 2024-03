Overwatch 2: il trailer della collaborazione con Cowboy Bebop fa venire voglia di giocarci

Che stavano per arrivare delle skin di Cowboy Bebop in Overwatch 2 era cosa nota, ma che il trailer per presentare la collaborazione fosse così bello non ce lo aspettavamo. Di base riprende la sigla di apertura dell'anime, ma lo fa con una grandissima attenzione ai dettagli, da far venire voglia di giocarci subito. Peccato che per le skin bisogna attendere ancora il 12 marzo, giorno che segnerà anche l'avvio della Stagione 9. Comunque sia guardiamo il video.

Naturalmente non sfuggirà ai più che il brano del trailer è "Tank!", composto e arrangiato dal grande Yoko Kanno.