Electronic Arts ha pubblicato su Steam alcuni dei suoi giochi classici

Command & Conquer

Command & Conquer: The Covert Operations

Command & Conquer: Red Alert

Command & Conquer: Red Alert: Counterstrike

Command & Conquer: Red Alert: The Aftermath

Command & Conquer: Tiberian Sun

Command & Conquer: Tiberian Sun Firestorm

Command & Conquer: Red Alert 2

Command & Conquer: Red Alert 2: Yuri's Revenge

Command & Conquer: Renegade

Command & Conquer: Generals

Command & Conquer: Generals: Zero Hour

Command & Conquer 3: Tiberium Wars

Command & Conquer 3: Tiberium Wars: Kane's Wrath

Command & Conquer: Red Alert 3

Command & Conquer: Red Alert 3: Uprising

Command & Conquer 4: Tiberian Twilight