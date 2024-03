Monster Hunter Now, data e dettagli per la prima stagione: L'Intruso di Primavera

L'Intruso di Primavera vedrà anche l'arrivo di una nuova arma, la Lama Caricata , dotata di due differenti modalità: può essere brandita come una spada veloce oppure come una devastante ascia, accumulando energia nella prima forma per poi emetterla attraverso attacchi devastanti.

Niantic ha annunciato data e dettagli per la prima stagione di Monster Hunter Now : intitolata L'Intruso di Primavera, avrà inizio il prossimo 14 marzo alle 1.00 italiane e introdurrà tantissimi nuovi mostri, un gameplay migliorato, opzioni inedite per la personalizzazione dell'avatar e altro ancora.

Le altre novità della prima stagione

Tre nuovi mostri di grandi dimensioni si aggiungeranno alla nuova stagione: Odogaron, Tzitzi-Ya-Ku e Deviljho. Per sbloccarli, i cacciatori dovranno completare le missioni urgenti corrispondenti che saranno disponibili nella Stagione 1. Questi mostri si presenteranno sul campo dopo aver finito il prologo. Il Deviljho potrà invadere il territorio grazie a una nuova funzionalità chiamata "Invasioni".

Con il nuovo aggiornamento, i cacciatori dovranno stare attenti a un pericolo inaspettato: il Deviljho, un mostro feroce e affamato che può invadere qualsiasi habitat. I cacciatori potranno incontrare il Deviljho solo in situazioni particolari: quando si avventureranno in un territorio instabile, dove potranno trovare mostri di grandi dimensioni in ambienti diversi da quelli abituali, come la foresta, il deserto o le paludi.

Niantic ha lanciato la nuova funzione "stile equipaggiamento" per Monster Hunter Now, che permette di cambiare solo l'aspetto visivo del proprio equipaggiamento. Lo stile non ha effetti sulle caratteristiche dell'armatura, quindi si può personalizzare il proprio avatar senza compromettere le prestazioni. Creare il proprio look sarà ancora più divertente!