Monster Hunter Now a quota 10 milioni di download su iOS e Android

Monster Hunter Now ha totalizzato finora 10 milioni di download su iOS e Android : lo ha annunciato Capcom, che ha deciso di celebrare l'importante traguardo con un premio per i giocatori.

Mostri ovunque

Come abbiamo scritto nella recensione di Monster Hunter Now, il nuovo titolo di Niantic riprende la formula di Pokémon GO per spingerci a passeggiare, andando a inserire nella mappa luoghi e creature legate alla tradizione della serie Capcom.

L'impianto implica alcune importanti semplificazioni, specie per quanto concerne il sistema di combattimento, ma si rivela immediato ed efficace fin dalle prime battute, riuscendo a coinvolgere anche chi non conosce il franchise.