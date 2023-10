Samsung Galaxy S24: numerosi leak e ipotesi sulle caratteristiche tecniche e sui nuovi colori

La serie Samsung Galaxy S23 ha senza dubbio offerto i migliori telefoni Android dell'anno, e Galaxy S23 Ultra si annovera tra i migliori smartphone in generale del 2023. Nonostante il lancio ufficiale sia previsto per l'inizio del prossimo anno, tanti e succulenti sono i rumor che stanno circolando sul Galaxy S24, non ultimo quello che ci ha regalato indicazioni sulle colorazioni disponibili per i modelli.

A dar adito a queste voci, sembra che vedremo migliorare ulteriormente i risultati raggiunti dai flagship Samsung, tra prestazioni potenziate, hardware fotografico di qualità superiore e altro ancora. La presentazione della gamma S24 avverrà nel corso del primo trimestre del 2024, e tutto sembra suggerire che la casa coreana approfitterà del Galaxy Unpacked previsto a gennaio a San Francisco per sfoggiare i nuovi cavalli di punta della scuderia. Come da tradizione, si attende che verrà mantenuta la consuetudine della serie Galaxy S in 3 modelli, includendo il Galaxy S24 Plus e il Galaxy S24 Ultra oltre al modello base.

Forma e design Render di Samsung S24 La nuova gamma includerà probabilmente un modello standard da 6,1 pollici, un Galaxy S24 Plus da 6,6 pollici e un Galaxy S24 Ultra da 6,8 pollici. Il leaker Tech_Reve afferma che i modelli S24 e S24 Plus manterranno lo stesso design dei loro corrispettivi S23, ma da altre voci di corridoio sappiamo che è possibile che il Galaxy S24 Plus avrà un corpo leggermente più grande, un aumento di circa 0,05 pollici. In linea poi con quanto visto da Apple con i modelli iPhone 15 Pro in autunno, il top di gamma presenterà una scocca in titanio più resistente, e non è da escludere che gli altri modelli della linea seguano questa tendenza.

È probabile che vedremo comunque angoli arrotondati e lati piatti nei Galaxy S24 e S24 Plus, mentre il Galaxy S24 Ultra dovrebbe riportare bordi curvi e spigoli diritti, richiamando in qualche modo la memoria del defunto Galaxy Note. Non ci sono dati concreti sui moduli camera degli apparecchi, ma pare che almeno per l'S24 Ultra, la fotocamera posteriore dovrebbe mantenere un sensore da 200 megapixel, con la possibilità di uno zoom ottico da 5x.

SoC, per l'Europa e per l'America Render di Samsung S24 Per quanto riguarda i processori, il Galaxy S24 Ultra dovrebbe essere equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, mentre i modelli S24 e S24 Plus continueranno a utilizzare processori Qualcomm negli Stati Uniti e processori Exynos in Europa. La differenza di prestazioni tra questi processori è stata oggetto di dibattito in passato, con i modelli Qualcomm che tendevano a superare quelli Exynos. Stando a quanto riporta GSMArena, il chip Exynos 2400 di Samsung Galaxy S24 avrà una GPU XClipse 940 co-sviluppata con AMD.

Quest'ultima dovrebbe avere una potenza leggermente inferiore rispetto alla GPU Adreno 740 utilizzata da Qualcomm per il suo Snapdragon 8 Gen 2.

In altre parole, è possibile che i prossimi smartphone flagship sudcoreani abbiano delle performance molto diverse tra un modello e l'altro, a seconda della regione di riferimento.