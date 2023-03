Samsung Galaxy S23 Ultra: la recensione del top di gamma Android per eccellenza, anche nel prezzo

Come succede con tutti i flagship propriamente detti, anche per Samsung Galaxy S23 Ultra vale la regola che la qualità si paga, e in questo caso anche parecchio: con prezzi di listino che recitano cifre vertiginose quali 1479€ per il taglio 8/256 GB, 1659€ per quello da 12/512 e 1889€ per la versione top con 12 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione, lo smartphone di punta del gigante coreano non è mai costato così tanto, un fattore di cui va tenuto conto in maniera inversamente proporzionale alle capacità del dispositivo di portare con sé innovazioni sostanziali.

Puntuale come sempre, anche in questo 2023 Samsung lancia sul mercato l'aggiornamento del proprio smartphone top di gamma, con l'obiettivo dichiarato di stabilire un vero e proprio golden standard per la nuova stagione di dispositivi Android. In questa recensione del Samsung Galaxy S23 Ultra andremo dunque a scoprire quanto e come l'azienda coreana abbia alzato l'asticella, e di conseguenza verificheremo se sia riuscita a mantenere questo primato.

Anche sotto il fronte della connettività la dotazione è a dir poco completa, comprendendo 5G, Wi-Fi di tipo 6E, Bluetooth 5.3, GPS dual band, NFC, supporto a Ultra Wideband e porta USB-C 3.2 con uscita video. Di converso, per quel paradosso del mercato che vuole gli smartphone economici particolarmente ricchi di accessori e quelli costosi del tutto sprovvisti, Samsung Galaxy S23 Ultra non offre assolutamente nulla all'interno della sua confezione a parte il cavo USB-C.

Per quanto riguarda il SoC, l'azienda coreana stavolta ha accantonato il classico Exynos per affidarsi al celeberrimo Snapdragon 8 Gen 2 , riallacciando un rapporto con Qualcomm che si era interrotto dopo Galaxy S5 e che solo recentemente aveva fatto capolino sulla sua gamma di smartphone pieghevoli. Al fianco di un processore che non ha davvero bisogno di presentazioni troviamo una GPU Adreno 740 , mentre 8 o 12 GB di RAM si accompagnano a 256 e 512 GB o persino 1 TB di memoria di archiviazione (non espandibile) di tipo UFS 4.0, la più veloce e avanzata in circolazione.

La scheda tecnica di Samsung Galaxy S23 Ultra non è certamente rivoluzionaria rispetto a quanto offerto dal suo predecessore (ma questo vale per quasi ogni linea di smartphone con release annuale) anche se le differenze ci sono, e in alcuni casi appaiono decisamente significative.

La qualità dei materiali è di assoluta eccellenza e l'assemblaggio è come sempre impeccabile, con l'applicazione dello standard IP68 che certifica la resistenza a infiltrazioni di acqua e polvere: certo è che dimensioni e peso non rendono Samsung Galaxy S23 Ultra uno smartphone per tutti, con misure di 163.4 x 78.1 x 8.9 mm per 234 grammi che lo inseriscono di diritto tra i pesi massimi della categoria.

Anche la cornice in alluminio lucido appare leggermente appiattita se messa in confronto con quella del modello precedente, e crea un piacevole contrasto con la scocca opaca: la disposizione degli elementi è invece la solita, con tasto di accensione e bilanciere del volume sulla destra mentre in basso si trovano l'alloggiamento push-pull per la S Pen, lo speaker principale, la porta USB-C e il carrellino per un massimo di due nanoSIM.

Lo schermo ha una curvatura ridotta rispetto a Galaxy S22 Ultra, al punto tale che oramai si potrebbe quasi definire piatto: anch'esso è protetto da Gorilla Glass Victus 2 ed è interrotto solo da un piccolo punch hole esattamente al centro del bordo superiore. Da notare che, diversamente dalla stragrande maggioranza dei dispositivi Android, Samsung Galaxy S23 Ultra non ha una pellicola protettiva pre-applicata sul display : meglio procurarsene una il prima possibile per evitare brutte sorprese.

La cover posteriore è realizzata in vetro Gorilla Glass Victus 2 con finitura opaca ed effetto satinato, un elemento che fortunatamente rende il dispositivo meno scivoloso del suo predecessore. Non cambia invece il posizionamento del modulo fotocamere, con i sensori disposti su due file verticali direttamente sulla scocca, senza riquadri o isole.

Samsung Galaxy S23 Ultra è uno smartphone che vive di limature, e la cosa si nota in maniera particolare in un design che è indistinguibile dal modello dello scorso anno se non appunto per certi piccoli dettagli.

Il supporto al formato HDR10+ si traduce poi in performance ottime se si guardano contenuti in streaming tramite piattaforme quali Netflix, Prime Video o Disney+, mentre la frequenza di aggiornamento arriva a 120 Hz , scalando dinamicamente fino a un minimo di 1 Hz a seconda di cosa viene visualizzato su schermo.

Parliamo di un pannello AMOLED da 6,8" con risoluzione QHD+ 1440 x 3088 e una luminosità di picco di 1750 nit che lo rende perfettamente leggibile in qualunque condizione. I colori sono brillanti e adattabili alle proprie preferenze attraverso una vasta gamma di opzioni, e l'always on display è efficiente e ampiamente personalizzabile come da tradizione Samsung. Il sensore per le impronte digitali è incastonato sotto lo schermo e si dimostra rapido ed efficiente, sfruttando peraltro un'area di rilevazione più ampia rispetto al passato.

Da un leader mondiale nel settore dei display come Samsung, è lecito aspettarsi sempre quel dettaglio in più che alza di un centimetro l'asticella, ma nel caso di Samsung Galaxy S23 Ultra si può dire che questo non sia avvenuto, essendo il dispositivo dotato di uno schermo sì eccellente ma non troppo diverso da quello montato dal predecessore.

Fotocamere

Un dettaglio del modulo fotocamere posteriore di Samsung Galaxy S23 Ultra

Mentre molti operatori del settore stanno cercando di contenere i costi riducendo il numero e la qualità dei sensori compensando con l'uso più intenso dell'intelligenza artificiale, Samsung va nella direzione esattamente opposta con Galaxy S23 Ultra, che offre un comparto fotografico impressionante sotto tutti i punti di vista.

Esattamente come nel predecessore, il modulo posteriore è composto dalla bellezza di quattro sensori, con la novità sostanziale rappresentata da una principale dotata del nuovo, mostruoso obiettivo a 200 MP Samsung HP2: l'affiancano un'ultra grandangolare da 12 MP e due fotocamere per lo zoom ottico da 10 MP, rispettivamente con ingrandimento 3x e 10x. In merito a queste ultime non c'è moltissimo da dire, nel senso che le migliorie rispetto agli identici sensori di Galaxy S22 Ultra sono davvero marginali: erano ottime fotocamere l'anno scorso e lo sono tuttora, consentendo un'ampia varietà di scatti sacrificando davvero poco sull'altare della definizione, anche in condizioni di luce non ideali. Lo zoom digitale si spinge poi fino all'impressionante soglia del 100x, anche se la sua effettiva utilità è abbastanza discutibile.

La principale da 200 MP non è una sparata tanto per pompare la scheda tecnica, ma cambia le carte in tavola in quanto scatta di default a 12 MP unendo 16 pixel in uno, ma consente anche di usare la modalità Pro per fotografare a 50 MP con pixel binning 4 in 1, effettivamente quadruplicando la definizione. In questo caso il salto rispetto ai già ottimi risultati ottenibili con il predecessore è piuttosto netto, anche se difficilmente apprezzabile guardando le immagini tramite lo schermo dello smartphone. In ogni caso funziona tutto alla grande: messa a fuoco, definizione, bilanciamento dei colori e gestione delle luci sono tutte al top, per un obiettivo davvero all'altezza di ogni situazione.

La fotocamera frontale da 12 MP non delude, pur rappresentando un nominale downgrade rispetto all'equivalente da 40 MP sul modello precedente: in realtà il calo di risoluzione non porta a un corrispettivo abbassamento della qualità degli scatti, che anzi qui si distinguono per l'eccellente gamma dinamica, l'accuratezza dei colori e il maggiore controllo del rumore visivo rispetto a Galaxy S22 Ultra.

Per quanto riguarda le riprese video, i passi in avanti sono forse meno evidenti di primo acchito, ma comunque sostanziali: si può registrare a un massimo di 8K a 30 FPS (in passato il limite era 24 FPS), mentre "accontentandosi" del 4K si raggiungono i 60 FPS con tutte le fotocamere, e scendendo a 30 FPS si può persino passare al volo da una fotocamera all'altra. Migliorata inoltre la stabilizzazione elettronica, così come la quantità di luce catturata dagli obiettivi anche in notturna.

Uno scatto eseguito con la fotocamera principale di Samsung Galaxy S23 Ultra

Uno scatto eseguito con la fotocamera ultra grandangolare di Samsung Galaxy S23 Ultra

Uno scatto eseguito con la fotocamera zoom 3x di Samsung Galaxy S23 Ultra

Uno scatto eseguito con la fotocamera zoom 10x di Samsung Galaxy S23 Ultra