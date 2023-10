Super Mario Bros. Wonder, lo spot televisivo celebra il gioco per Nintendo Switch

Super Mario Bros. Wonder è protagonista di un divertente spot televisivo che vedremo sicuramente anche in Italia e che celebra le tante qualità della nuova, straordinaria esclusiva per Nintendo Switch.

Dopo aver convinto la stampa internazionale, portando a casa voti altissimi, Super Mario Bros. Wonder si prepara dunque al debutto, fissato a domani 20 ottobre, e siamo certi sarà anche stavolta un grande successo.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Super Mario Bros. Wonder, ci troviamo infatti di fronte a un vero e proprio gioiello in ambito platform, un'esperienza ricca di idee vincenti e realizzata con tantissima cura.