CTRL-U annunciato per PC: un'avventura parkour in prima persona ambientata in una gigantesca fabbrica

Lo studio di sviluppo italiano Stone Shelter ha annunciato CTRL-U, un avventura parkour in prima persona con elementi da FPS che si svolge in una gigantesca fabbrica, la Factory 42, dove non tutto è come sembra. In effetti già dal trailer di annuncio, che trovate qui di seguito, si può intuire che sta accadendo qualcosa di losco, anche non è possibile dire cosa.