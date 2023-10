Super Mario Bros. Wonder ha avuto un budget elevato e nessuna scadenza da rispettare

Per Super Mario Bros. Wonder a quanto pare Nintendo non ha badato a spese e non ha fatto pressioni per velocizzare i tempi di sviluppo, perlomeno stando alle parole di Takashi Tezuka.

In un'intervista pubblicata sul sito ufficiale di Nintendo, il producer ha dichiarato che l'obiettivo con Super Mario Bros. Wonder era di realizzare un titolo in grado di offrire molto di più rispetto al passato e per questo motivo Nintendo ha stanziato un budget elevato e non ha fissato alcuna tempistica per lo sviluppo del progetto, il che è alquanto anomalo all'interno dell'industria videoludica.

"Volevamo creare un gioco che offrisse molto di più rispetto al passato, quindi questa volta non abbiamo fissato un periodo di tempo fisso per lo sviluppo, che di solito viene deciso prima di iniziare", ha detto Tezuka.

"Per creare qualcosa di veramente divertente, abbiamo deciso di prenderci il nostro tempo e di dedicare un ampio budget allo sviluppo senza doverci preoccupare dei tempi di produzione. All'inizio, quindi, c'era solo un piccolo gruppo che lavorava allo sviluppo."