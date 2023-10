Lords of the Fallen: stimate vendite per 400.000 copie su Steam nelle prime 72 ore

Da ribadire che non si tratta di dati ufficiali, non ancora comunicati dall'editore. Importante anche sottolineare che i ricavi comprendono ancora tasse e la quota di Steam, con quest'ultima che dovrebbe aggirarsi sul 20%, considerando le vendite del gioco (la quota standard di Steam è del 30%, ma diminuisce fino al 20% quando i ricavi superano una certa soglia).

Nelle sue prime 72 ore sul mercato, Lords of the Fallen di Hexworks per CI Games potrebbe aver venduto 400.000 copie su Steam , per circa 20 milioni di dollari di ricavi, stando alle stime fatte da GameSensor, compagnia che si occupa di analizzare il mercato dei videogiochi.

Ottimi numeri

Lords of the Fallen ha fatto registrare anche un ottimo numero di giocatori contemporanei, con un picco di 43.075 registrato al lancio. Attualmente le cifre si aggirano sopra i 20.000 giocatori. Non male, considerando che ha superato anche il più chiacchierato Lies of P, che ha fatto registrare un picco massimo di 19.618 giocatori.

Interessante anche il fatto che non abbia ricevuto recensioni particolarmente entusiaste (qui la nostra), rispetto ad altri titoli, segno che è riuscito ad affermarsi soprattutto grazie alla forza del suo genere, quello dei soulslike, che risuona particolarmente bene con i giocatori moderni, anche in assenza di innovazioni.

Per il resto vi ricordiamo che Lords of the Fallen è disponibile anche per Xbox Series X/S e PS5.