Sand Land, il trailer del Jump Bot mostra tanta azione spettacolare

Un altro successo per Akira Toriyama?

Come certamente saprete, Sand Land si basa sull'omonimo manga di Akira Toriyama, il padre di Dragon Ball, e racconta una storia ambientata in un mondo post-apocalittico, trasformato in un'enorme landa desertica a causa della mancanza di acqua.

I volumetti di Sand Land, pubblicati anche in Italia, non hanno riscosso un enorme successo ma lo scorso anno è stato pubblicato in Giappone un OAV che verrà distribuito nei prossimi mesi anche in occidente ed è probabilmente questo progetto ad aver ispirato il tie-in di Bandai Namco.