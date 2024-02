Sand Land: un trailer fa la panoramica del gameplay

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Sand Land , che dura ben nove minuti, per fare una panoramica del gameplay , spiegando sostanzialmente tutto quello che dovete sapere per giocare. Bisogna essere preparati prima di affrontare il deserto in compagnia di Belzebubù, il re dei demoni, Rao, lo sceriffo, e il Ladro.

Tante avventure

"Durante il tuo viaggio epico dovrai prendere in mano la situazione per affrontare e sconfiggere molti nemici agguerriti, tra cui mostri pericolosi, spietati banditi e l'esercito del re," recita il comunicato ufficiale, che poi prosegue spiegando le caratteristiche principali del gioco.

Ad esempio viene detto che in modalità battaglia, Belzebubù è un combattente esuberante che usa una combinazione di potenti attacchi e furtività per eliminare rapidamente i nemici. I combattimenti servono per potenziarsi e ottenere nuove abilità per tutti i membri del party.

Nel gioco saranno presenti diversi veicoli dal design ingegnoso, personalizzabili e potenziabili grazie ad Ann, così da usarli per scoprire nuovi luoghi e affrontare nemici sempre più forti e aggressivi.

Sand Land non consentirà di potenziare solo personaggi e veicoli. Il gioco avrà anche una sezione dedicata alla città di Spino, che potrà essere riportata al suo antico splendore e trasformata in una ricchissima base. "Avanzando nel tuo viaggio, la città si svilupperà ed evolverà, aggiungendo nuovi mercanti, missioni e opzioni per prepararti alle prossime avventure."

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Sand Land è in uscita su PC, PS5 e Xbox Series X/S.