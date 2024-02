Everspace: la serie ha venduto più di due milioni di copie, il secondo più di 400.000

Per festeggiare i suoi dieci anni, Rockfish Games ha svelato alcuni numeri relativi alla serie Everspace , che nel suo complesso ha venduto più di due milioni di copie . Si tratta di un ottimo risultato, considerando che non stiamo parlando di uno studio tripla A, ma di un piccolo e affiatatissimo team, che ha trovato la sua nicchia.

Una serie di nicchia

Un gioco solido e molto mirato

Everspace è una serie di sparatutto ambientati nello spazio con forti elementi da gioco di ruolo. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Everspace 2, in cui abbiamo scritto: "Everspace 2 funziona e anche molto bene. Nonostante tutti i cambiamenti rispetto al primo capitolo, o forse proprio in virtù di essi, riesce nell'intento di proporsi come un'epopea spaziale da una parte, e come un coinvolgente sparatutto con astronavi dall'altra."