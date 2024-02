Tomb Raider I-II-III Remastered, Nexus Mods non ammette mod che rimuovono l'avviso iniziale

Nexus Mods avrebbe rimosso e impedirebbe la pubblicazione di mod che rimuovono l' avvertenza iniziale sulla presenza di stereotipi razziali ed etnici da Tomb Raider I-II-III Remastered . Naturalmente c'è chi l'ha presa come una scelta equa e chi come l'ennesima assurdità dettata dall'ideologia.

La mod

La pagina della mod rimossa non era propriamente neutra

L'avviso è il seguente: "I giochi di questa raccolta contengono rappresentazioni offensive di persone e culture radicate in pregiudizi razziali ed etnici. Questi stereotipi sono profondamente dannosi, imperdonabili e non sono in linea con i valori di Crystal Dynamics.

Piuttosto che rimuovere questi contenuti, abbiamo scelto di presentarli qui nella loro forma originale, inalterati, nella speranza di poterne riconoscere l'impatto dannoso e imparare da essi."

Molti non hanno preso bene il messaggio, che considerano esagerato rispetto a quelli che sono gli effettivi contenuti del gioco. Comunque sia si tratta di una semplice schermata che si può saltare abbastanza rapidamente o che si può proprio evitare del tutto avviando il gioco con il comando "-nolegal", pensato per far arrivare i giocatori direttamente al menù principale, velocizzando l'avvio (ce l'hanno decine di giochi su PC).

Nexus Mods però ha scelto la via dura, impedendo la pubblicazione sul suo sito di mod che permettono di rimuovere del tutto la schermata. Va detto che la prima mod rimossa era decisamente connotata politicamente, visto che si chiamava "Remove Misinformative Warning" e aveva come sfondo della pagina Pepe the Frog.

La descrizione della mod, inoltre, definiva il messaggio lanciato da Crystal Dynamics come "sbagliato".