Final Fantasy 7 Rebirth: Nuovi giorni nuovi Johnny, dove trovare i materiali caduti e la corona del Re Tonberry

Il prossimo incontro, appena fuori dalla fabbrica in rovina, avrà come protagonisti due ulteriori cloni di Johnny che stanno disperatamente cercando una valvola da caldaia . Si tratta ovviamente di un oggetto di trasmutazione che è possibile costruire solamente in seguito all'ottenimento del relativo chip, che esattamente come successo con l'ingranaggio eolico nelle praterie di Kalm Town si può ottenere esclusivamente attraverso le zone di scavo della regione. Sapete cosa significa? Che dovete attivare Sorgenti di Flusso Vitale a Corel fino al momento in cui Chadley vi contatterà per dirvi che ha individuato una Zona di Scavo. Una volta individuata la zona, andate sul posto con il vostro fedele Chocobo per dissotterrare il chip.

Corona intatta del Re Tonberry

Il vostro obiettivo è la sua corona

Il prossimo passo della missione vi richiede di recarvi nel deserto di Corel. Il problema è che questa particolare regione si può raggiungere solamente dopo una fetta molto consistente della trama, dalla scalata del monte Corel fino a tutte le vicissitudini che porteranno il gruppo di protagonisti a ottenere la Dune Buggy. Una volta ottenuto l'accesso al veicolo quattro ruote motrici di Dyo, potrete finalmente raggiungere Johnny anche dall'altra parte delle paludi sud di Corel, momento in cui vi chiederà di procurarvi un oggetto molto particolare: una Corona intatta di Re Tonberry.

Il Re Tonberry è la preda nascosta della regione di Corel, pertanto per guadagnarvi l'occasione di sfidarlo dovete per prima cosa scansionare tutte e otto le Sorgenti di Flusso Vitale della regione. Come sempre, il metodo migliore per individuarle tutte è semplicemente attivare le torri dell'area per far comparire i relativi indicatori sulla mappa. Una volta attivati tutti, Re Tonberry vi attenderà nell'arena circolare in rovina che si trova nella frazione sud del deserto di Corel. Tenete a mente che il Re Tonberry in Final Fantasy 7 Rebirth è un avversario letale, esattamente come in qualsiasi capitolo della saga: non solo è dotato di un attacco con il suo Coltello da Chef che è capace di uccidere con un colpo solo, ma una serie di abilità che possono stordire o bloccare i movimenti dei personaggi, per non parlare degli altri Tonberry normali che è in grado di evocare, a loro volta liberi di eliminarvi con un sol colpo. La strategia per affrontare il Re Tonberry è ovviamente quella di mantenere le distanze e bruciare piano piano le sue risorse, ma ricordate che a voi non interessa solamente sconfiggerlo: dovete ottenere una Corona Intatta.

Se riuscite a sconfiggere il Re Tonberry normalmente - senza rubargli la corona - riceverete solo un oggetto chiamato Corona Danneggiata, del tutto inutile.

Per fargli cadere la corona. dovete attirare il Re Tonberry affinché faccia un attacco con il coltello. Poi, all'ultimo secondo, fare una schivata perfetta per evitarlo: se avrete fatto tutto nel modo corretto, la Corona gli cadrà dalla testa.

Una volta che la Corona è per terra, dovete utilizzare l'abilità Furto - Yuffie ne possiede una in maniera nativa, ma potete equipaggiare la Materia per rubare su qualsiasi personaggio - sulla Corona prima che il Re Tonberry riesca a raggiungerla e rimettersela in testa.

Una volta completati tutti i passaggi, sconfiggete il Re Tonberry.

Una volta completata anche questa richiesta potrete fare ritorno da Johnny alla sua Seaside Inn: una volta ristrutturato l'albergo, scoprirete tuttavia che quello che avete fatto fino a questo momento era nient'altro che un antipasto. Da questo momento in avanti ha infatti inizio la ricerca di tutti gli oggetti collezionabili disseminati nel mondo di Final Fantasy 7 Rebirth, per i quali pubblicheremo presto una guida dedicata.