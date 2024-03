Firesprite: lo studio PlayStation è accusato di tossicità e discriminazione

Secondo un report di Eurogamer, che si basa su testimonianze da prate di sviluppatori vicini alla questione, sembra che il team Firesprite, tra i nuovi acquisti dei PlayStation Studios, stia perdendo vari talenti anche a causa dell'ambiente tossico che si è venuto a creare all'interno dello studio, dove i manager provenienti anche da Sony stessa sono accusati di discriminazione di vario tipo.

A quanto pare, continuano ad esserci problemi con i team britannici di Sony, dopo aver visto anche la chiusura del London Studio e la cancellazione del suo progetto. Firesprite sarebbe stato oggetto di un'investigazione interna a causa di alcune segnalazioni da parte dei dipendenti sull'andamento negativo in termini di gestione.

Di recente, lo studio è stato responsabile di Horizon Call of the Mountain, e sembra che per lo sviluppo del gioco ci sia stato un certo ricorso al crunch, cosa che ha ulteriormente esacerbato la situazione interna e il morale degli sviluppatori, già provati da alcune condotte discutibili da parte dei manager.