Final Fantasy 7 Rebirth: guida alle relazioni

Final Fantasy 7 Rebirth ha un sistema di relazioni con i compagni di viaggio che prende dalle basi dell'opera originale per costruire meccaniche decisamente più intricate. Si tratta di un elemento dell'esperienza che è molto facile finire per trascurare nel corso del viaggio: capiterà spesso di interagire con gli altri membri del party, oltre a condividere con loro il campo di battaglia nonché le piccole storie di cui è costellato il pianeta Gaia. Ciascuna di queste situazioni finisce per influenzare l'opinione che hanno nei riguardi di Cloud: è un fattore che - proprio come nel caso del vecchio Final Fantasy 7 - potrebbe portare delle pesanti conseguenze sulla storia che vi troverete a vivere: quel genere di conseguenze che portano a pentirsi di non aver dedicato la giusta attenzione a questo sistema. Questa guida è dedicata proprio alle relazioni in Final Fantasy VII Rebirth.

Come funzionano le relazioni in Final Fantasy 7 Rebirth Tifa o Aerith? Il vero dilemma nella mente di Cloud Il sistema di relazioni di Final Fantasy 7 Rebirth sfrutta una semplicissima rappresentazione grafica - utilizzando delle specie di emote - per mostrare il grado di amicizia che vi lega agli altri personaggi del party. In fase di esplorazione, nel corso delle missioni secondarie ma soprattutto in alcuni eventi speciali che sicuramente gli appassionati di vecchia data ricorderanno, il livello di relazione che vi lega agli altri personaggi può cambiare in maniera marginale, e in certi casi fortemente incisiva, il modo in cui si svolge la vicenda. Non c'è bisogno di dire che se volete andare al celebre appuntamento al Gold Saucer con un personaggio specifico dovete assolutamente assicurarvi che il vostro grado di relazione con lei/lui sia superiore rispetto a tutti gli altri, anche se di pochissimo: vediamo nel dettaglio come è possibile manipolarlo e tenerlo d'occhio.

Come cambia il livello di relazione in Final Fantasy 7 Rebirth Le scelte di dialogo influenzano le relazioni L'azione più semplice che porta conseguenze sulle relazioni di Final Fantasy 7 Rebirth risiede nelle scelte di dialogo che si compiono sia durante l'avventura principale sia nel corso delle missioni secondarie. L'esempio più semplice è l'incontro con Aerith nel Capitolo 2, appena usciti dalla locanda di Kalm: se accettate subito di andare con lei a un appuntamento sulla torre dell'orologio il vostro grado di relazione salirà molto, altrimenti resterà invariato o peggiorerà. Il nostro consiglio fondamentale è quello di non farvi prendere troppo la mano dalla volontà di farvi volere bene da tutti: cercate di evitare di rispondere sempre a chiunque nel modo in cui desidera, mantenendo invece sotto controllo le relazioni. Se, infatti, arriverete all'appuntamento al Gold Saucer con tutte le relazioni incrementate al massimo, alcune differenze minime potrebbero stravolgere le vostre aspettative. Volete un appuntamento galante con Tifa o con Aerith? Beh, occhio, perché potreste trovare Red XIII ad accogliervi fuori dalla porta. Il secondo elemento che influenza le relazioni con gli altri membri del party risiede nel completamento delle missioni secondarie, dato che ciascuna ruota attorno a un determinato personaggio. Vi basterà aprire la relativa missione secondaria nella tabella degli Incarichi: noterete subito la foto di un compagno accanto agli obiettivi di missione, e nella maggior parte dei casi si tratta del personaggio che ha partecipato al filmato introduttivo dell'attività. Un esempio è la missione di raccolta dei fiori che viene assegnata alla Fattoria dei Chocobo, durante il Capitolo 2: le interazioni coinvolgeranno Aerith, pertanto il completamento avrà effetto sulla sua relazione. Sappiate che non tutti i personaggi che vi accompagnano possono contare sul medesimo numero di missioni: in parole povere, se completate tutte quante le missioni secondarie disponibili è molto probabile che la vostra relazione con Aerith raggiunga il massimo prima di tutte le altre, perché è il membro del gruppo a cui ne è dedicato il maggior numero. C'è, infine, un ultimo elemento che incide sul grado delle relazioni, ed è il primo utilizzo di ciascuna abilità sinergica disponibile. La prima volta che in combattimento utilizzerete un'abilità sinergica che lega Cloud a un compagno - alcune delle quali si possono ottenere solo tramite i manuali - la vostra relazione riceverà un sottile incremento. Il combattimento è tuttavia il metodo più lento per influenzare le relazioni, pertanto vi suggeriamo di prestare attenzione al resto dell'offerta.