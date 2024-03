Giochi Capcom in sconto su Steam con i saldi dell'editore: Resident Evil 4, Street Fighter 6 e tanti altri

Torna su Steam in questi giorni l'iniziativa "Saldi dell'Editore", in questo caso tutta incentrata su Capcom, che propone dunque sconti sui propri giochi con riduzioni di prezzo fino all'87%, tra i quali anche titoli piuttosto recenti come Resident Evil 4, Street Fighter 6 e tanti altri.

Considerando il valore del catalogo Capcom, si tratta di un'iniziativa davvero molto interessante, con la possibilità di acquistare giochi a prezzi assolutamente vantaggiosi in questi giorni.

I Saldi dell'Editore di Capcom sono validi da oggi fino al 21 marzo 2024, dunque ci sono ancora diversi giorni di tempo per sfruttare l'iniziativa, ma potete intanto iniziare a dare un'occhiata su questa pagina per vedere le offerte più interessanti proposte su Steam.