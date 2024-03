Mar10 Day, Nacon ha annunciato una linea di prodotti ufficiali per l'evento

Come saprete il 10 marzo sarà il Mar10 Day, ossia il giorno di Super Mario. Per l'occasione, Nacon ha annunciato una linea di prodotti dedicati all'idraulico italiano che "con la sua inseparabile salopette blu, il tipico cappello rosso e i suoi inconfondibili baffi, è senza dubbio uno tra i più celebri e amati personaggi creati dalla Nintendo."

Gli accessori in questione sono delle custodie per Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite e Nintendo Switch OLED. Il comunicato ufficiale ci spiega che le custodie rigide proteggono la console contro urti e graffi, mentre sotto il Nintendo Switch è presente un compartimento per le schede dove tutto si incastra alla perfezione. Il supporto di visualizzazione si adatta facilmente all'angolo di visione desiderato e in pochi secondi la console si trasforma in un vero e proprio schermo. L'inserto sul fondo, inoltre, consente un alloggio saldo della console e una comoda maniglia rende semplice il trasporto.