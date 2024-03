GeForce Now: lanciati i Day Pass, ossia la possibilità di accedere al cloud per 24 ore

NVIDIA ha annunciato il lancio dei Day Pass per GeForce Now, ossia degli accessi giornalieri al suo servizio di cloud gaming in abbonamento, della durata di 24 ore, che consentono di giocare con la qualità di una GeForce RTX 4080. Le fasce giornaliere sono due: Ultime Day Pass, che costa 8,79€, e Priority, che costa 4,39€.

La compagnia ha specificato che gli "utenti del Day Pass avranno tutti gli stessi vantaggi degli utenti Ultimate e Priority, tra cui sessioni di gioco più lunghe, accesso più rapido ai server rispetto agli utenti che accedono gratuitamente e il ray tracing sui giochi supportati." Anche le tecnologie saranno le stesse. In particolare gli utenti Ultimate avranno a disposizione GPU Serie 40 con streaming in 4K a 120 fps.