SEGA ha rinnovato i marchi di altre serie storiche, come Jet Set Radio e Altered Beast

I marchi rinnovati da SEGA

Nel corso dei The Game Awards 2023 è stato annunciato il ritorno di alcune serie storiche di SEGA, compresa quella Jet Set Radio di cui è stato rinnovato il marchio. Le altre sono Crazy Taxi, Golden Axe, Shinobi e Streets of Rage.

Evidentemente però i progetti dell'editore giapponese vanno oltre quanto già annunciato e comprendono altre serie storiche, che in futuro potrebbero avere dei nuovi giochi.

Naturalmente il rinnovo dei marchi non va preso come un annuncio vero e proprio. Detto questo, viste le recenti mosse di SEGA in merito al suo catalogo e l'annuncio del ritorno di altri classici, diciamo che non è irrealistico attendersi l'arrivo di un nuovo Altered Beast o di un nuovo Kid Chameleon.

Per ora, comunque, non ci sono dettagli in merito. Quindi rimaniamo in attesa di saperne di più.