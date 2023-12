PCSX2 è attualmente in grado di emulare il 99% dei giochi di PS2

La libreria di PS2 è salva grazie a PCSX2

PCSX2 è un emulatore open source nato nel 2002 e sviluppatosi nel corso degli anni grazie agli sforzi del team di appassionati che ha dietro, che attualmente sta lavorando a un versione stabile dello stesso. In attesa della stessa, l'aggiornamento delle percentuali di funzionamento dei giochi appare davvero impressionante.

L'1,23% dei titoli di PS2 appare emulata in modo perfetto, mentre ben il 97,92% dei restati è incluso nella categoria "giocabile", ossia funziona quasi alla perfezione, a parte per qualche problema minore, che non ne compromette comunque la fruibilità (solitamente parliamo di piccoli glitch e rari grafici). Anche i giochi più complessi, come Grand Theft Auto: San Andreas, God of War 2 e Metal Gear Solid 3: Subsistence, possono essere fatti girare con grafica migliorata, partendo dal disco originale (che è la condizione per non scadere nella mera pirateria).