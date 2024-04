Star Wars Outlaws: Ubisoft risponde alle critiche per la missione di Jabba esclusiva del Season Pass

Dopo le polemiche nate nella giornata di ieri, Ubisoft ha offerto dei chiarimenti in merito a "La mossa di Jabba", la missione esclusiva di Star Wars Outlaws legata a Jabba the Hutt disponibile esclusivamente per chi acquisterà il Season Pass.

Come riportato sulle nostre pagine ieri, il sito ArenaJugones ha riferito che la missione in questione sarà fruibile esclusivamente per chi ha acquistato il Season Pass, dettaglio confermato anche dall'Ubisoft Store. Tra l'altro l'incarico sarà disponibile fin dal lancio, quindi parliamo di fatto di un contenuto già incluso nei file di gioco che verrà semplicemente bloccato per tutti coloro che preferiranno non sborsare ulteriori soldi per acquistare il sopracitato pass.

La questione ha scatenato diverse polemiche in rete, non solo perché Jabba the Hutt è uno dei personaggi più iconici del franchise, ma anche per via dell'importanza dei sindacati del crimine all'interno delle dinamiche di Star Wars Outlaws, con alcuni giocatori che temono che privarsi di questa missione significa perdersi una parte importante della trama o, in generale, dell'esperienza di gioco.

In una nota inviata a PC Gamer, un portavoce di Ubisoft ha precisato che il cartello di Jabba the Hutt è uno dei principali di Star Wars Outlaws e che fa parte dell'esperienza offerta agli utenti a prescindere che si acquisti o meno il Pass Espansioni e descrivendo la missione esclusiva come un contenuto "aggiuntivo opzionale".

"Per chiarire, Jabba the Hutt e il Cartello Hutt sono uno dei sindacati principali di Star Wars Outlaws e faranno parte dell'esperienza di tutti coloro che acquisteranno il gioco, indipendentemente dall'edizione.", ha detto il portavoce della compagnia.

"La missione "La mossa di Jabba" è una missione aggiuntiva opzionale lungo il viaggio di Kay e Nix attraverso l'Orlo Esterno. Questa missione sarà disponibile per coloro che acquisteranno il pass stagionale o un'edizione del gioco che include il pass stagionale".