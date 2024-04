PlayStation Plus Extra: ben 25 giochi lasceranno il catalogo a maggio, inclusi molti Final Fantasy

Sony ha aggiornato la sezione "Ultima occasione per giocare" del PlayStation Plus Extra , segnalando ai giocatori quali titoli sono in procinto di lasciare il catalogo il 21 maggio . Questa volta le partenze sono parecchie: parliamo di ben 25 giochi , molti dei quali della serie Final Fantasy.

Pochi giorni per recuperare i giochi in rimozione

Final Fantasy 7 presto non sarà più disponibile nel catalogo di PS Plus Extra

Come accennato in apertura, tutti i giochi elencati qui sopra saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium solo fino al 21 maggio, il che significa che avete poco più di un mese per recuperare uno o più titoli.

In particolare si tratta di un mese funesto per i fan di Final Fantasy di lunga data che magari di tanto a tanto rigiocano uno dei vecchi capitoli o per coloro che hanno scoperto da poco la serie e stanno recuperando il tempo perso approfittando del PlayStation Plus Extra.

Tra i giochi in uscita troviamo anche altri titoli più o meno apprezzati come ad esempio Abzu, This is The Police, Elex, Observation, Last Stop e The Artful Escape, giusto per citarne alcuni.

Inoltre, vi segnaliamo che da oggi sono disponibili i nuovi giochi PS4 e PS5 di aprile dei tier Extra e Premium.